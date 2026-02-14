Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина

«

"Петр Гуменник – молодец, он хорошо катался и показал неплохой результат. Я не знаю, какие элементы у него были заявлены, но он все выполнил нормально. У меня не создалось мнения о необъективности судейства. Мне кажется, что конечный результат соревнований как раз и является доказательством того, что спортсменов судили достаточно объективно", - сказала Роднина.