Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что Петр Гуменник ярким выступлением на Олимпийских играх в Италии мощно заявил о возвращении российского фигурного катания на мировую арену.
Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
"Петр Гуменник – молодец, он хорошо катался и показал неплохой результат. Я не знаю, какие элементы у него были заявлены, но он все выполнил нормально. У меня не создалось мнения о необъективности судейства. Мне кажется, что конечный результат соревнований как раз и является доказательством того, что спортсменов судили достаточно объективно", - сказала Роднина.
"Мы четыре года не присутствовали на международных соревнованиях, у нас нет своего судьи и на этой истории с заменой музыки у Петра, возможно, тоже сказалось то, что мы отсутствовали. Я не знаю всех тонкостей, это больше мои догадки, но они есть. Поэтому наше возвращение на мировую арену с таким выступлением Гуменника получилось очень мощным и впечатляет. И самое главное, что это задел на будущее. Учитывая то, что у него была самая тяжелая ситуация. Потому что мало кто из спортсменов знает, каково это - открывать соревнования (Гуменник выступал первым в короткой программе - прим. ред.). Главное то, что Петр прокатался на Играх и показал хороший результат", - отметила собеседница агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.