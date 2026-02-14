Рейтинг@Mail.ru
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:52 14.02.2026 (обновлено: 12:53 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/rodnina-2074371611.html
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что Петр Гуменник ярким выступлением на Олимпийских играх в Италии... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T12:52:00+03:00
2026-02-14T12:53:00+03:00
фигурное катание
спорт
ирина роднина
михаил шайдоров
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883840609_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a32376293158239437753020c23f7dde.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074368649.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883840609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf4fdff051b2d7e13cf69529b7ae1a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ирина роднина, михаил шайдоров, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Михаил Шайдоров, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник мощно вернул миру российское фигурное катание, заявила Роднина

Роднина: Гуменник на Олимпиаде мощно вернул миру российское фигурное катание

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что Петр Гуменник ярким выступлением на Олимпийских играх в Италии мощно заявил о возвращении российского фигурного катания на мировую арену.
Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов занял шестое место. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин, сорвав произвольный прокат, закончил турнир восьмым.
«
"Петр Гуменник – молодец, он хорошо катался и показал неплохой результат. Я не знаю, какие элементы у него были заявлены, но он все выполнил нормально. У меня не создалось мнения о необъективности судейства. Мне кажется, что конечный результат соревнований как раз и является доказательством того, что спортсменов судили достаточно объективно", - сказала Роднина.
"Мы четыре года не присутствовали на международных соревнованиях, у нас нет своего судьи и на этой истории с заменой музыки у Петра, возможно, тоже сказалось то, что мы отсутствовали. Я не знаю всех тонкостей, это больше мои догадки, но они есть. Поэтому наше возвращение на мировую арену с таким выступлением Гуменника получилось очень мощным и впечатляет. И самое главное, что это задел на будущее. Учитывая то, что у него была самая тяжелая ситуация. Потому что мало кто из спортсменов знает, каково это - открывать соревнования (Гуменник выступал первым в короткой программе - прим. ред.). Главное то, что Петр прокатался на Играх и показал хороший результат", - отметила собеседница агентства.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Траньков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 12:32
 
Фигурное катаниеСпортИрина РоднинаМихаил ШайдоровИлья МалининЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала