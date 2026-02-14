Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главными причинами расставания пар россияне считают измену или повторяющийся обман со стороны одного из партнеров, говорится в исследовании страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости.

Среди причин, по которым пары готовы разорвать отношения, чаще всего россияне называли измену - так ответили 47% участников исследования. В топ-5 списка также вошли регулярный обман партнера (40%), разные интересы по жизни (25%), отсутствие эмоционального влечения (21%) и финансовые проблемы (20%).

Жители различных регионов также по-разному смотрят на отношения. Менее всего прощать измену склонны в Перми : такой проступок там приведет к расставанию в 83% случаев. За ними следуют Нижний Новгород (59%) и Краснодар (57%). В Москве измену назвали причиной для расставания 40% участников исследования.

Длительный обман чаще всего не прощают жители Воронежа (64%), Екатеринбурга (59%) и Санкт-Петербурга (56%). В Москве повторяющийся обман назвали причиной разрыва 32% респондентов.

Финансовые проблемы как причина расставания очень весомы для жителей Новосибирска (45%), Екатеринбурга (41%) и Воронежа (27%). А порчу дорогостоящей вещи в числе наиболее значимых причин назвали в Ростове-на-Дону (20%), в Москве (12%) и Новосибирске (9%).

Проблемы в сексуальных отношениях как причину для расставания назвали новосибирцы, нижегородцы (по 18%) и жители Екатеринбурга (12%). Неоправданные ожидания – частая причина расставаний среди жителей Татарстана (30%), Нижнего Новгорода (29%) и Санкт-Петербурга (23%). Остывшие чувства станут причиной разрыва в Воронеже (36%), Екатеринбурге (29%) и Краснодаре (28%). А отсутствие общих интересов разрушит пару в Краснодаре (33%), Казани (30%) и Санкт-Петербурге (28%).

"Серьезное влияние на отношения оказывает материальное положение пары", - говорится в документе. Только четверть участников с низким доходом считают измену веской причиной для разрыва, а среди обеспеченных людей – таких больше половины.

Авторы заметили, что триггеры расставания сильно отличаются в разных возрастных группах. Так, молодежь чаще волнуют финансовые аспекты – 23% молодых людей против 17% участников в старшей возрастной группе заявили, что готовы разойтись со своей половиной, если человек недостаточно помогает финансово или перекладывает свое финансовое бремя на партнера. Еще 11% молодых участников против 3% в старшей группе заявили, что испорченная партнером дорогостоящая вещь, например разбитая машина или гаджет, является веской причиной для разрыва.

Также молодежь больше волнуют бытовые мелочи: разбросанные вещи, беспорядок в квартире считаются достаточной причиной для расставания для 12% молодых участников против 2% - среди людей старше 35 лет.