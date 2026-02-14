Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 14.02.2026 (обновлено: 06:27 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/razryv-2074331424.html
Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре
Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре - РИА Новости, 14.02.2026
Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре
Главными причинами расставания пар россияне считают измену или повторяющийся обман со стороны одного из партнеров, говорится в исследовании страхового дома ВСК, РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T05:08:00+03:00
2026-02-14T06:27:00+03:00
екатеринбург
краснодар
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591759852_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_add3e79924ef01379599308e6132f286.jpg
https://ria.ru/20260213/interes-2074059555.html
https://ria.ru/20260120/vs-2069142113.html
https://ria.ru/20260106/gosduma-2066596256.html
екатеринбург
краснодар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591759852_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_518a3f29b3db0a3e3cfe961651221ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, краснодар, москва
Екатеринбург, Краснодар, Москва
Россияне назвали самые веские причины разрыва отношений в паре

РИА Новости: самой веской причиной разрыва отношений в паре является измена

© Depositphotos.com / VitalikRadkoМолодая пара во время ссоры
Молодая пара во время ссоры - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Молодая пара во время ссоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главными причинами расставания пар россияне считают измену или повторяющийся обман со стороны одного из партнеров, говорится в исследовании страхового дома ВСК, с которым ознакомилось РИА Новости.
Среди причин, по которым пары готовы разорвать отношения, чаще всего россияне называли измену - так ответили 47% участников исследования. В топ-5 списка также вошли регулярный обман партнера (40%), разные интересы по жизни (25%), отсутствие эмоционального влечения (21%) и финансовые проблемы (20%).
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Россияне теряют интерес ко Дню всех влюбленных
Вчера, 02:02
Жители различных регионов также по-разному смотрят на отношения. Менее всего прощать измену склонны в Перми: такой проступок там приведет к расставанию в 83% случаев. За ними следуют Нижний Новгород (59%) и Краснодар (57%). В Москве измену назвали причиной для расставания 40% участников исследования.
Длительный обман чаще всего не прощают жители Воронежа (64%), Екатеринбурга (59%) и Санкт-Петербурга (56%). В Москве повторяющийся обман назвали причиной разрыва 32% респондентов.
Финансовые проблемы как причина расставания очень весомы для жителей Новосибирска (45%), Екатеринбурга (41%) и Воронежа (27%). А порчу дорогостоящей вещи в числе наиболее значимых причин назвали в Ростове-на-Дону (20%), в Москве (12%) и Новосибирске (9%).
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей
20 января, 19:40
Проблемы в сексуальных отношениях как причину для расставания назвали новосибирцы, нижегородцы (по 18%) и жители Екатеринбурга (12%). Неоправданные ожидания – частая причина расставаний среди жителей Татарстана (30%), Нижнего Новгорода (29%) и Санкт-Петербурга (23%). Остывшие чувства станут причиной разрыва в Воронеже (36%), Екатеринбурге (29%) и Краснодаре (28%). А отсутствие общих интересов разрушит пару в Краснодаре (33%), Казани (30%) и Санкт-Петербурге (28%).
"Серьезное влияние на отношения оказывает материальное положение пары", - говорится в документе. Только четверть участников с низким доходом считают измену веской причиной для разрыва, а среди обеспеченных людей – таких больше половины.
Авторы заметили, что триггеры расставания сильно отличаются в разных возрастных группах. Так, молодежь чаще волнуют финансовые аспекты – 23% молодых людей против 17% участников в старшей возрастной группе заявили, что готовы разойтись со своей половиной, если человек недостаточно помогает финансово или перекладывает свое финансовое бремя на партнера. Еще 11% молодых участников против 3% в старшей группе заявили, что испорченная партнером дорогостоящая вещь, например разбитая машина или гаджет, является веской причиной для разрыва.
Также молодежь больше волнуют бытовые мелочи: разбросанные вещи, беспорядок в квартире считаются достаточной причиной для расставания для 12% молодых участников против 2% - среди людей старше 35 лет.
"При этом, россияне все чаще готовы бороться за отношения – за последний год число обращений к психологам выросло в полтора раза, причем каждая пятая консультация связана именно с романтическими отношениями", – говорится в исследовании.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатную медиацию при разводе
6 января, 11:58
 
ЕкатеринбургКраснодарМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала