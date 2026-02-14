Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал, какой вид рака чаще всего обнаруживают у детей - РИА Новости, 14.02.2026
05:46 14.02.2026
Онколог рассказал, какой вид рака чаще всего обнаруживают у детей
Лимфобластный лейкоз (рак крови и костного мозга) выявляют у трех-четырех из десяти детей с онкологическим заболеванием, сообщил РИА Новости президент НМИЦ... РИА Новости, 14.02.2026
общество, александр румянцев, российская академия наук
Общество, Александр Румянцев, Российская академия наук
Онколог рассказал, какой вид рака чаще всего обнаруживают у детей

РИА Новости: у детей чаще всего обнаруживают лимфобластный лейкоз

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Лимфобластный лейкоз (рак крови и костного мозга) выявляют у трех-четырех из десяти детей с онкологическим заболеванием, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"Поскольку острый лимфобластный лейкоз - самое частое заболевание, даже в группе гематологических опухолей, то он является моделью лечения рака… Поэтому, поскольку это заболевание самое частое, модельное, и из десяти детей, заболевших раком, фактически у трех-четырех детей только этот лейкоз, то терапия очень хорошо отработана", - сказал Румянцев.
Он уточнил, что эти опухоли невозможно лечить хирургически и с помощью лучевой терапии, поэтому для этой группы онкологических заболеваний в течение последних 60 лет разрабатываются различные подходы к лечению, в частности лекарственные.
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
8 февраля, 22:48
 
ОбществоАлександр РумянцевРоссийская академия наук
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
