Посольство в Лондоне назвало новые заявления о Навальном* слабоумием
Посольство в Лондоне назвало новые заявления о Навальном* слабоумием
2026-02-14
2026-02-14T20:22:00+03:00
2026-02-14T20:32:00+03:00
ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало слабоумием заявление Запада про якобы отравление Алексея Навального* ядом лягушки.
"Веры подобным "заключениям" западных "экспертов" нет никакой. Как и с делом Скрипалей: громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так, в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?.. К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку?" - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ