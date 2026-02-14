Посольство в Лондоне назвало новые заявления о Навальном* слабоумием

"Веры подобным "заключениям" западных "экспертов" нет никакой. Как и с делом Скрипалей: громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так, в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?.. К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку?" - говорится в заявлении посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.