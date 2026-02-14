Рейтинг@Mail.ru
19:09 14.02.2026
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, местами температура воздуха опустится ниже минус 20-25 градусов, сообщила... РИА Новости, 14.02.2026
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, местами температура воздуха опустится ниже минус 20-25 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 23.00 14 февраля до 11.00 15 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже минус 20-25 градусов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, а также рекомендуют одеваться теплее, чтобы не допустить обморожений.
ОбществоСанкт-ПетербургПогода
 
 
