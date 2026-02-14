https://ria.ru/20260214/peterburg-2074419673.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза - РИА Новости, 14.02.2026
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, местами температура воздуха опустится ниже минус 20-25 градусов, сообщила... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:09:00+03:00
2026-02-14T19:09:00+03:00
2026-02-14T19:09:00+03:00
общество
санкт-петербург
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073836060_0:10:3607:2039_1920x0_80_0_0_cf16846f2b71ee636ab84a45a312134a.jpg
https://ria.ru/20260213/sneg-2074173105.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073836060_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2c621dc6133f122330588f3039690f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза