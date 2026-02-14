Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/peterburg-2074356265.html
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке - РИА Новости, 14.02.2026
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке
Полиция Петербурга провела рейд по выявлению нарушений миграционных законов на стройке жилого комплекса в центре города, где некоторые иностранные граждане... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:01:00+03:00
2026-02-14T11:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251128/politsiya-2058367029.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке

В Петербурге мигранты прятались на стройке во время рейда полиции

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд по выявлению нарушений миграционных законов на стройке жилого комплекса в центре города, где некоторые иностранные граждане пытались скрыться от правоохранителей в квартирах и на чердаке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства и возможного использования нелегальной рабочей силы прошел на территории строящегося жилого комплекса на Лермонтовском проспекте, 54.
«
"Часть иностранных рабочих, занятых в качестве маляров и штукатуров, при появлении стражей правопорядка попыталась скрыться. Некоторые прятались в помещениях квартир, где ведутся отделочные работы. Один из мигрантов укрылся прямо в дверном проёме, а кто-то попытался переждать проверку на чердаке", – рассказали в полиции.
Всего в рамках рейда было проверено 112 иностранных граждан. По итогам мероприятия выявлено 28 нарушителей миграционного законодательства, которые были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.
"Проверочные мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены", – обещают в региональном главке МВД.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Петербурге мигранты обжили самодельные мини-студии на заброшенном заводе
28 ноября 2025, 14:57
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала