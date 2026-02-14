https://ria.ru/20260214/peterburg-2074356265.html
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке - РИА Новости, 14.02.2026
В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке
Полиция Петербурга провела рейд по выявлению нарушений миграционных законов на стройке жилого комплекса в центре города, где некоторые иностранные граждане...
санкт-петербург
В Петербурге мигранты прятались на стройке во время рейда полиции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд по выявлению нарушений миграционных законов на стройке жилого комплекса в центре города, где некоторые иностранные граждане пытались скрыться от правоохранителей в квартирах и на чердаке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу
ведомства, рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства и возможного использования нелегальной рабочей силы прошел на территории строящегося жилого комплекса на Лермонтовском проспекте, 54.
«
"Часть иностранных рабочих, занятых в качестве маляров и штукатуров, при появлении стражей правопорядка попыталась скрыться. Некоторые прятались в помещениях квартир, где ведутся отделочные работы. Один из мигрантов укрылся прямо в дверном проёме, а кто-то попытался переждать проверку на чердаке", – рассказали в полиции.
Всего в рамках рейда было проверено 112 иностранных граждан. По итогам мероприятия выявлено 28 нарушителей миграционного законодательства, которые были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.
"Проверочные мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены", – обещают в региональном главке МВД.