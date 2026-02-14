Рейтинг@Mail.ru
Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 14.02.2026 (обновлено: 16:33 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/patsient-2074380732.html
Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех
Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех - РИА Новости, 14.02.2026
Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех
В Домодедовской больнице лечат трех человек с оспой обезьян, сообщило медучреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:15:00+03:00
2026-02-14T16:33:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
геннадий онищенко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
https://ria.ru/20260202/rospotrebnadzor-2071756319.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, геннадий онищенко, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Геннадий Онищенко, Россия
Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех

Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице увеличилось до трех

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Домодедовской больнице лечат трех человек с оспой обезьян, сообщило медучреждение в Telegram-канале.
"В Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян. Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение, Роспотребнадзором проводится регулярное мониторирование биоматериала", — говорится в релизе.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
8 февраля, 00:47
По окончании лечения и карантина их отпустят домой. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими. Также идет эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.

Как рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко, ничего страшного в заболевании нет, оспу обезьян взяли на контроль еще в прошлом веке, в России есть все необходимое для ее диагностики.
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян
2 февраля, 16:48
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукГеннадий ОнищенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала