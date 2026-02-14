Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице выросло до трех

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Домодедовской больнице лечат трех человек с оспой обезьян, сообщило медучреждение в Telegram-канале.
"В Домодедовской больнице продолжают лечение трое пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян. Состояние всех пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение, Роспотребнадзором проводится регулярное мониторирование биоматериала", — говорится в релизе.
По окончании лечения и карантина их отпустят домой. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими. Также идет эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.
Как рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко, ничего страшного в заболевании нет, оспу обезьян взяли на контроль еще в прошлом веке, в России есть все необходимое для ее диагностики.
