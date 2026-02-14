СМИ: в Париже назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа назначила экспертов для анализа документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна на предмет идентификации упоминающихся в них граждан Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.

По словам представителя прокуратуры, цель инициативы состоит в том, чтобы получить возможность извлечь доказательства, которые можно было бы успешно использовать в потенциальном новом расследовании.