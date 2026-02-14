https://ria.ru/20260214/parizh-2074440513.html
СМИ: в Париже назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа назначила экспертов для анализа документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна на предмет идентификации упоминающихся в них граждан Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
По словам представителя прокуратуры, цель инициативы состоит в том, чтобы получить возможность извлечь доказательства, которые можно было бы успешно использовать в потенциальном новом расследовании.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.