СМИ: в Париже назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 14.02.2026
22:36 14.02.2026
СМИ: в Париже назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна
в мире
сша
париж
франция
джеффри эпштейн
в мире, сша, париж, франция, джеффри эпштейн
В мире, США, Париж, Франция, Джеффри Эпштейн
СМИ: в Париже назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна

AFP: во Франции назначили экспертов для анализа документов по делу Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Парижа назначила экспертов для анализа документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна на предмет идентификации упоминающихся в них граждан Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
"Прокуратура Парижа объявила о назначении экспертов для анализа улик, которые могут установить граждан Франции после публикации США документов, касающихся сексуального преступника Джеффри Эпштейна"
По словам представителя прокуратуры, цель инициативы состоит в том, чтобы получить возможность извлечь доказательства, которые можно было бы успешно использовать в потенциальном новом расследовании.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
10 февраля, 18:23
 
В миреСШАПарижФранцияДжеффри Эпштейн
 
 
