Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде
Австрийская скелетонистка Янин Флок завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
зимние олимпийские игры 2026
скелетон
Новости
ru-RU
