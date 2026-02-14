Рейтинг@Mail.ru
Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде
22:41 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074440854.html
Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде
14.02.2026
Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде
Австрийская скелетонистка Янин Флок завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:41:00+03:00
2026-02-14T22:41:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
скелетон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_0:152:1965:1257_1920x0_80_0_0_7956270b8e6dea38429156da20feb86a.jpg
https://ria.ru/20260212/mok-2073961894.html
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_69:0:1897:1371_1920x0_80_0_0_04a30d9d704a62a6b016364a6f7419b9.jpg
1920
1920
true
спорт, зимние олимпийские игры 2026, скелетон
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Скелетон
Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде

Австрийская скелетонистка Флок выиграла золото Олимпиады

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Австрийская скелетонистка Янин Флок завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Италии.
Флок по сумме четырех попыток показала результат 3 минуты 49,02 секунды. Второй стала немка Сюзанна Крехер (+0,30 секунды), третье место заняла ее соотечественница Жаклин Пфайфер (+0,44).
Флок 36 лет. Она впервые в карьере завоевала медаль Олимпийских игр. В ее активе есть две бронзы и серебро чемпионатов мира.
В воскресенье пройдут смешанные командные соревнования по скелетону. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
