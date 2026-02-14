Рейтинг@Mail.ru
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
19:56 14.02.2026
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх
Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, конькобежный спорт, милан, италия, кортина-д'ампеццо, павел кулижников, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Милан, Италия, Кортина-д'Ампеццо, Павел Кулижников, Зимние Олимпийские игры 2026
Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх

Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на ОИ

© Фото : Соцсети спортсменаДжордан Штольц
© Фото : Соцсети спортсмена
Джордан Штольц . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Штольц финишировал с результатом 33,77 секунды и установил новый олимпийский рекорд. Второе место занял нидерландец Еннинг де Бо (отставание - 0,11 секунды), третье - канадец Лоран Дюбрей (+0,49).
Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит россиянину Павлу Кулижникову (33,61).
Для 21-летнего Штольца это первые Олимпийские игры и второе олимпийское золото в карьере. Ранее в Италии он стал победителем забега на 1000 метров. Де Бо на дистанции 1000 м также стал вторым.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
