Американский конькобежец Штольц с рекордом выиграл 500-метровку на Играх

Американский конькобежец Джордан Штольц завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
конькобежный спорт
милан
италия
кортина-д'ампеццо
павел кулижников
зимние олимпийские игры 2026
