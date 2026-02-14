Сборная Латвии по хоккею впервые с 2014 года одержала победу на Играх

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Латвии одержала победу над командой Германии в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча группы C в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу сборной Латвии. В составе победителей дублем отметился Данс Лочмелис (16-я и 29-я минуты), шайбы также забросили Эдуард Тралмакс (49) и Ренарс Крастенбергс (52). У немцев отличились Лукас Райхель (3), Лукас Кельбль (17) и Тим Штюцле (58).
Латвийская команда впервые с 2014 года одержала победу на Олимпийских играх. На турнире в Сочи сборная обыграла швейцарцев со счетом 3:1.
Сборная Латвии, набрав 3 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице группы C, сместив команду Германии (3) на третью строчку.
В своем заключительном матче группового этапа немцы 15 февраля сыграют со сборной США, команда Латвии в этот же день встретится с датчанами.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.