https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074391146.html
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафете 4 х 7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T15:28:00+03:00
2026-02-14T15:28:00+03:00
2026-02-14T16:08:00+03:00
спорт
италия
норвегия
швеция
хейди венг
йонна сундлинг
кертту нисканен
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_816:0:3501:1510_1920x0_80_0_0_950ed1273b744827b2dcdc743d0c66c8.jpg
https://ria.ru/20260213/borndalin-2074236350.html
италия
норвегия
швеция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_2ea4820a4bc81e68085f8edc2dc144ed.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, норвегия, швеция, хейди венг, йонна сундлинг, кертту нисканен, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта, эбба андерссон
Спорт, Италия, Норвегия, Швеция, Хейди Венг, Йонна Сундлинг, Кертту Нисканен, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Эбба Андерссон
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафете в лыжных гонках на ОИ