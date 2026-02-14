Рейтинг@Mail.ru
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 14.02.2026 (обновлено: 16:08 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074391146.html
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафете 4 х 7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T15:28:00+03:00
2026-02-14T16:08:00+03:00
спорт
италия
норвегия
швеция
хейди венг
йонна сундлинг
кертту нисканен
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_816:0:3501:1510_1920x0_80_0_0_950ed1273b744827b2dcdc743d0c66c8.jpg
https://ria.ru/20260213/borndalin-2074236350.html
италия
норвегия
швеция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070186435_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_2ea4820a4bc81e68085f8edc2dc144ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, норвегия, швеция, хейди венг, йонна сундлинг, кертту нисканен, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта, эбба андерссон
Спорт, Италия, Норвегия, Швеция, Хейди Венг, Йонна Сундлинг, Кертту Нисканен, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Эбба Андерссон
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии

Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафете в лыжных гонках на ОИ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Флаг Норвегии
Лыжные гонки. Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Флаг Норвегии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сборная Норвегии завоевала золото в женской эстафете 4 х 7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Серебряную медаль завоевали представительницы Швеции Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг (отставание - 50,9 секунды). Во время заезда Андерссон несколько раз упала. После последнего падения она потеряла лыжу и была вынуждена ехать на одной более 30 секунд. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Финляндии Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Рюйттю и Ясми Йоэнсуу (+1.14,7).
Для 34-летней Венг это первая золотая медаль на Олимпиаде, ранее спортсменка становилась обладательницей бронзы в скиатлоне в Италии и в Сочи-2014. Для ее партнерш это дебютные Игры, они также впервые стали победительницами олимпийских соревнований.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Уле-Эйнар Бьорндален - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции в лыжных гонках
13 февраля, 17:20
 
СпортИталияНорвегияШвецияХейди ВенгЙонна СундлингКертту НисканенЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спортаЭбба Андерссон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала