Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил РИА Новости о солидарности с позицией тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Петр Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Олимпийских игр в Италии.