Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил РИА Новости о солидарности с позицией тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Петр Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Олимпийских игр в Италии.
Глейхенгауз высказал свое мнение в эфире Okko после завершения соревнований в мужском одиночном катании. Гуменник шел на 12-м месте после короткой программы, а в итоговом протоколе стал шестым. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин сорвал произвольный прокат и закончил турнир восьмым.
"Очень хорошо по этому поводу сказал Даниил Глейхенгауз, что Петр Гуменник должен был занимать минимум третье место, а, может быть, и второе. Он правильно все сказал, и я присоединяюсь к его мнению", - сказал Мишин, отвечая на вопрос, могли ли судьи более высоко оценить выступление Гуменника.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.