Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
11:42 14.02.2026
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил РИА Новости о солидарности с позицией тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза
спорт, россия, италия, ссср, даниил глейхенгауз, алексей мишин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, СССР, Даниил Глейхенгауз, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
Мишин согласился с Глейхенгаузом, сказавшим, что Гуменник достоин медали ОИ

Мишин поддержал Глейхенгауза, считающего Гуменника достойным медали Олимпиады

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил РИА Новости о солидарности с позицией тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза, считающего, что Петр Гуменник при объективном судействе должен был стать призером Олимпийских игр в Италии.
Глейхенгауз высказал свое мнение в эфире Okko после завершения соревнований в мужском одиночном катании. Гуменник шел на 12-м месте после короткой программы, а в итоговом протоколе стал шестым. Победу одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Фаворит Олимпиады американец Илья Малинин сорвал произвольный прокат и закончил турнир восьмым.
"Очень хорошо по этому поводу сказал Даниил Глейхенгауз, что Петр Гуменник должен был занимать минимум третье место, а, может быть, и второе. Он правильно все сказал, и я присоединяюсь к его мнению", - сказал Мишин, отвечая на вопрос, могли ли судьи более высоко оценить выступление Гуменника.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, включая фигуристов Гуменника и Аделию Петросян.
