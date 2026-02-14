https://ria.ru/20260214/okeanarium-2074390304.html
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы
Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке воздушным поцелуем поздравил с Днем влюбленных подругу Лору из столичного Москвариума, сообщает учреждение. РИА Новости, 14.02.2026
хорошие новости
владивосток
приморский океанариум
москвариум
хорошие новости
владивосток
Морж Миша из Владивостока поздравляет с Днем влюбленных подругу Лору из Москвариума
