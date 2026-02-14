Рейтинг@Mail.ru
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы - РИА Новости, 14.02.2026
Хорошие новости
 
15:20 14.02.2026 (обновлено: 16:52 14.02.2026)
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы - РИА Новости, 14.02.2026
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы
Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке воздушным поцелуем поздравил с Днем влюбленных подругу Лору из столичного Москвариума, сообщает учреждение. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T15:20:00+03:00
2026-02-14T16:52:00+03:00
хорошие новости
владивосток
приморский океанариум
москвариум
хорошие новости
владивосток, приморский океанариум, москвариум, хорошие новости
Хорошие новости, Владивосток, Приморский океанариум, Москвариум, Хорошие новости
Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы

Морж Миша поздравил воздушным поцелуем подругу с Днём влюблённых

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке воздушным поцелуем поздравил с Днем влюбленных подругу Лору из столичного Москвариума, сообщает учреждение.
"Морж Миша передал трогательное послание и вкусный подарок моржихе Лоре из Москвариума. Миша исполнил романтический танец, прихлопывая ластами, пустил фонтан из воды и <...> послал свой фирменный воздушный поцелуй", — говорится в сообщении.
Подарок в День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Открытки ко Дню влюбленных: красивые валентинки и картинки на 14 февраля
13 февраля, 15:00
В океанариуме уточнили, что не обошлось и без угощения.
"Лора получила вкусный сюрприз от Миши — лакомство с дальневосточным акцентом — красную икру в форме сердца. <...> С удовольствием приняла угощение из рук тренера и легко и игриво передала ответный поцелуй", — сообщило учреждение.
День святого Валентина — праздник всех влюбленных — отмечается в мире 14 февраля.
Непогода - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
День святого Валентина в 2026 году: история праздника и традиции
11 февраля, 17:37
 
Хорошие новостиВладивостокПриморский океанариумМосквариумХорошие новости
 
 
