Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 14.02.2026
09:29 14.02.2026
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев
в мире
сша
россия
барак обама
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
goldman sachs
сша
россия
в мире, сша, россия, барак обама, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, goldman sachs
В мире, США, Россия, Барак Обама, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Goldman Sachs
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Обама создал современную машину пропаганды в США, она его защищает

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама создал современную машину пропаганды в США, она защищает его в любой ситуации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее газета Financial Times сообщила, что главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэтрин Рюммлер, работавшая ранее советником Белого дома при администрации Барака Обамы, заявила о том, что в июне уйдет в отставку на фоне выявления ее связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
"Обама и его команда тщательно превращали традиционные СМИ в машину пропаганды левого толка, которая "на удивление" всегда защищает Обаму", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х, комментируя сообщение о замалчивании в американских СМИ связей Рюммлер с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
