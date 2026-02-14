https://ria.ru/20260214/obama-2074347672.html
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 14.02.2026
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев
Экс-президент США Барак Обама создал современную машину пропаганды в США, она защищает его в любой ситуации, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T09:29:00+03:00
2026-02-14T09:29:00+03:00
2026-02-14T09:29:00+03:00
в мире
сша
россия
барак обама
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
goldman sachs
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg
https://ria.ru/20260212/epshteyn-2073771972.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6eb268b0e4b071c532cbd74decb04142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, барак обама, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, goldman sachs
В мире, США, Россия, Барак Обама, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Goldman Sachs
Обама создал современную машину пропаганды в США, заявил Дмитриев
Дмитриев: Обама создал современную машину пропаганды в США, она его защищает