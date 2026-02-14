МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские военные изучили в Норвегии устройство, вызывающее симптомы, похожие на "гаванский синдром", сообщает газета Американские военные изучили в Норвегии устройство, вызывающее симптомы, похожие на "гаванский синдром", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в 2024 году норвежский исследователь, сомневающийся в том, что импульсное энергетическое оружие может наносить ущерб человеческому мозгу, создал такое устройство и протестировал его на себе. В результате у него развились неврологические симптомы, похожие на случаи "гаванского синдрома".

"Делегация официальных лиц Пентагона отправилась в Норвегию в 2024 году, чтобы изучить это устройство. В декабре того же года группа спецслужбистов и официальных лиц Белого дома также поехала в Норвегию, чтобы обсудить этот вопрос", - пишет газета.

Газета отмечает, что устройство было создано норвежским ученым на основе засекреченной информации, которая могла быть получена из материалов, украденных у правительства неназванной страны. Сам ученый работает в норвежском госучреждении, однако источники газеты отказались сказать, в каком именно.

Один источник заявил газете, что последствия воздействия этого прибора на норвежского исследователя не были похожи на классический случай "гаванского синдрома". Газета пишет, что многие подробности об испытании этого прибора в Норвегии остаются неясны из-за засекреченности.

Таджикистане и России. Проявления "гаванского синдрома" – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США Вене , странах Африки