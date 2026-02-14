Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Монахи Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве перед Сретением служат на улице в память о первой службе в возрожденном монастыре в 1994 году, рассказал РИА Новости благочинный монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).

"Церковный день принято начинать с вечера накануне. Соответственно, богослужение 14 февраля вечером тоже относится к празднику Сретения Господня. В 1994 году это вечернее богослужение в двадцатиградусный мороз было совершено на улице, у закрытых дверей храма — прошлая община, занимавшая храм, просто не пустила монахов внутрь. В память об этом ежегодно часть богослужения 14 февраля вечером совершается на улице, что в целом необычно, особенно в холодное время года. Такой традицией мы вспоминаем первые дни возрождения монастыря", - рассказал он РИА Новости.