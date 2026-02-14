Рейтинг@Mail.ru
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице - РИА Новости, 14.02.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:12 14.02.2026
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице - РИА Новости, 14.02.2026
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице
Монахи Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве перед Сретением служат на улице в память о первой службе в возрожденном монастыре в 1994 году,... РИА Новости, 14.02.2026
религия
иисус христос
сретенский монастырь
русская православная церковь
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице

Иеромонах Афанасий: монахи служат на улице в память о возрожденном монастыре

Казанско-Преображенская церковь. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Монахи Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве перед Сретением служат на улице в память о первой службе в возрожденном монастыре в 1994 году, рассказал РИА Новости благочинный монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).
"Церковный день принято начинать с вечера накануне. Соответственно, богослужение 14 февраля вечером тоже относится к празднику Сретения Господня. В 1994 году это вечернее богослужение в двадцатиградусный мороз было совершено на улице, у закрытых дверей храма — прошлая община, занимавшая храм, просто не пустила монахов внутрь. В память об этом ежегодно часть богослужения 14 февраля вечером совершается на улице, что в целом необычно, особенно в холодное время года. Такой традицией мы вспоминаем первые дни возрождения монастыря", - рассказал он РИА Новости.
Сретенский монастырь освящен в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которое отмечается 8 сентября, но Сретение Господне как время первой службы в возрожденном монастыре в нем тоже отмечается особо торжественно, подчеркнул благочинный.
Сретение Господне (от славянского "встреча") – это один из двенадцати главных церковных праздников, который отмечается в Русской православной церкви ежегодно 15 февраля. Он посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.
