https://ria.ru/20260214/monakh-2074380247.html
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице - РИА Новости, 14.02.2026
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице
Монахи Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве перед Сретением служат на улице в память о первой службе в возрожденном монастыре в 1994 году,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:12:00+03:00
2026-02-14T14:12:00+03:00
2026-02-14T14:12:00+03:00
религия
иисус христос
сретенский монастырь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067140778_132:308:2630:1713_1920x0_80_0_0_d431a1929ab232327519df4bfc99c73b.jpg
https://ria.ru/20260214/roditelskaya-2074200689.html
https://ria.ru/20260214/post-2074328605.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067140778_114:117:2583:1969_1920x0_80_0_0_e928d230612a94ac21492476852bc3f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, сретенский монастырь, русская православная церковь
Религия, Иисус Христос, Сретенский монастырь, Русская православная церковь
Монах рассказал, почему накануне Сретения в монастыре служат на улице
Иеромонах Афанасий: монахи служат на улице в память о возрожденном монастыре
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Монахи Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве перед Сретением служат на улице в память о первой службе в возрожденном монастыре в 1994 году, рассказал РИА Новости благочинный монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).
"Церковный день принято начинать с вечера накануне. Соответственно, богослужение 14 февраля вечером тоже относится к празднику Сретения Господня. В 1994 году это вечернее богослужение в двадцатиградусный мороз было совершено на улице, у закрытых дверей храма — прошлая община, занимавшая храм, просто не пустила монахов внутрь. В память об этом ежегодно часть богослужения 14 февраля вечером совершается на улице, что в целом необычно, особенно в холодное время года. Такой традицией мы вспоминаем первые дни возрождения монастыря", - рассказал он РИА Новости.
Сретенский монастырь освящен в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, которое отмечается 8 сентября, но Сретение Господне как время первой службы в возрожденном монастыре в нем тоже отмечается особо торжественно, подчеркнул благочинный.
Сретение Господне (от славянского "встреча") – это один из двенадцати главных церковных праздников, который отмечается в Русской православной церкви
ежегодно 15 февраля. Он посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом
, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.