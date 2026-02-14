Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал слова о якобы атаках на посольство Азербайджана - РИА Новости, 14.02.2026
21:32 14.02.2026 (обновлено: 21:37 14.02.2026)
МИД прокомментировал слова о якобы атаках на посольство Азербайджана
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В российском МИД с недоумением восприняли высказывания Баку о якобы "преднамеренных" российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве, азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения.
"С недоумением восприняли высказывания официального Баку о якобы "преднамеренных" российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве", - сказали РИА новости в МИД России.
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
15 ноября 2025, 23:40
"Напомним, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения. В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве в ходе беседы в МИД России было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине", - указали в министерстве.
"Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot", - напомнили там.
В МИД РФ указали, что "азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве".
"При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств", - добавили в МИД.
"В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности", - сказали в МИД.
"Было также обращено внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население", - отметили в ведомстве.
"Российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий", - заключили в МИД Россия.
Флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МИД сообщил о сверке графика контактов с Азербайджаном
12 февраля, 14:10
 
