"Локомотив" разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над самаркандским "Динамо" в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
