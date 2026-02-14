Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Футбол
 
13:06 14.02.2026
"Локомотив" разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче
"Локомотив" разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над самаркандским "Динамо" в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
футбол
спорт
сергей пиняев
николай комличенко
артем тимофеев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
пюник (ереван)
"Локомотив" разгромил самаркандское "Динамо" в товарищеском матче

Московский "Локомотив" обыграл самаркандское "Динамо" в товарищеском матче

Сергей Пиняев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над самаркандским "Динамо" в товарищеском матче.
Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:0 в пользу "Локомотива". Дублем отметился Сергей Пиняев (10-я и 14-я минуты), мячи также забили Николай Комличенко (19) и Артем Тимофеев (30).
Позднее в субботу "Локомотив" сыграет с армянским "Пюником" в Дубае.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах.
"Локомотив" разгромил китайский клуб в товарищеском матче
20 января, 18:00
 
ФутболСпортСергей ПиняевНиколай КомличенкоАртем ТимофеевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Пюник (Ереван)Локомотив (Москва)
 
