Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 14.02.2026 (обновлено: 19:22 14.02.2026)
Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19
Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19 - РИА Новости, 14.02.2026
Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19
Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, в том числе один ребенок, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 14.02.2026
2026
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19

Число пострадавших при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, в том числе один ребенок, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР региона Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ поселка Центральный в Луганской Народной Республике, по предварительным данным пострадали 15 человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Убивают сотни". В Раде обрушились на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 18:11
"По последним данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Все они — жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что среди пострадавших трое в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
"В результате атаки пострадал ребёнок 2016 года рождения", - сообщила министр.
Она уточнила, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
