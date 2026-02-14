Число раненых при атаке ВСУ на ЛНР увеличилось до 19

https://ria.ru/20260214/lnr-2074420781.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, в том числе один ребенок, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 14.02.2026
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
2026
