В ЛНР ребенок пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 14.02.2026 (обновлено: 19:25 14.02.2026)
В ЛНР ребенок пострадал при атаке БПЛА
В ЛНР ребенок пострадал при атаке БПЛА
Девочка 2016 года рождения ранена при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 14.02.2026
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР ребенок пострадал при атаке БПЛА

В ЛНР в поселке Центральный ребенок пострадал при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Девочка 2016 года рождения ранена при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ поселка Центральный в Луганской Народной Республике. По данным минздрава, пострадали 19 человек.
"В результате атаки пострадал ребёнок 2016 года рождения", - сообщила министр.
Она уточнила, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья, ребенок доставлен в Луганскую детскую больницу, где получает всю необходимую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
