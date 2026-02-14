https://ria.ru/20260214/lnr-2074419235.html
В ЛНР ребенок пострадал при атаке БПЛА
Девочка 2016 года рождения ранена при ударе ВСУ по поселку Центральный в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T19:00:00+03:00
2026-02-14T19:00:00+03:00
2026-02-14T19:25:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР в поселке Центральный ребенок пострадал при атаке БПЛА ВСУ