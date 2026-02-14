ВСУ атаковали поселок в ЛНР, есть пострадавшие

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские войска ударили по поселку Центральный в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. <...> К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек", — написал он на платформе MAX.
© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Повреждения получили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.
Позднее региональный Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 19, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть ребенок 2016 года рождения. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.
В муниципальном округе развернули оперативный штаб, все службы устраняют последствия ударов. Их также фиксируют следователи.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты при помощи артиллерии и беспилотников. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
