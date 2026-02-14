Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали поселок в ЛНР, есть пострадавшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 14.02.2026 (обновлено: 19:32 14.02.2026)
ВСУ атаковали поселок в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ атаковали поселок в ЛНР, есть пострадавшие
Украинские войска ударили по поселку Центральный в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 14.02.2026
Пасечник: 15 человек пострадали после атаки ВСУ на поселок Центральный в ЛНР

Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские войска ударили по поселку Центральный в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. <...> К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек", — написал он на платформе MAX.

© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР
Повреждения получили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.
Позднее региональный Минздрав сообщил, что число раненых выросло до 19, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также есть ребенок 2016 года рождения. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.
В муниципальном округе развернули оперативный штаб, все службы устраняют последствия ударов. Их также фиксируют следователи.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты при помощи артиллерии и беспилотников. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
