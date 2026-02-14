Рейтинг@Mail.ru
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kruiz-2074338304.html
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России - РИА Новости, 14.02.2026
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России
Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:35:00+03:00
2026-02-14T08:35:00+03:00
москва
россия
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371903_0:45:3081:1778_1920x0_80_0_0_b2d9be56da362c80e8cf1efbfb2349d7.jpg
https://ria.ru/20260206/vesna-2072584320.html
https://ria.ru/20260204/skidka-2072186436.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371903_326:0:2755:1822_1920x0_80_0_0_865e3566a1b356794164d592d9828b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Москва, Россия, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России

АТОР: стоимость круизов в России составляет от 45 до 60 тысяч рублей

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Средний чек 45-60 тысяч на человека", - рассказал Ромашкин.
Девушка использует телефон на пляже - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В АТОР рассказали, куда весной можно поехать за 70 тысяч рублей
6 февраля, 01:04
По его словам, спрос среди россиян на круизы ежегодно растет на 5-7%.
Наиболее популярными маршрутами являются Москва - Санкт-Петербург, Москва - Ярославль - Нижний Новгород и Москва - Астрахань.
Пара отдыхает на море - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров
4 февраля, 13:39
 
МоскваРоссияСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала