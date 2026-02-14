https://ria.ru/20260214/kruiz-2074338304.html
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России - РИА Новости, 14.02.2026
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России
Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T08:35:00+03:00
2026-02-14T08:35:00+03:00
2026-02-14T08:35:00+03:00
москва
россия
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371903_0:45:3081:1778_1920x0_80_0_0_b2d9be56da362c80e8cf1efbfb2349d7.jpg
https://ria.ru/20260206/vesna-2072584320.html
https://ria.ru/20260204/skidka-2072186436.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371903_326:0:2755:1822_1920x0_80_0_0_865e3566a1b356794164d592d9828b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Москва, Россия, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России
АТОР: стоимость круизов в России составляет от 45 до 60 тысяч рублей