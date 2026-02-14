В АТОР назвали стоимость среднего чека на круизы по России

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Стоимость круизов в России в настоящее время в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей на человека, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.