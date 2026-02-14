Рейтинг@Mail.ru
13:52 14.02.2026
Китай не менял своей позиции об уважении суверенитета Украины, заявил Ван И
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай сохраняет стабильность и последовательность политики и не менял своей позиции о необходимости уважать суверенитет Украины, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай — крупная страна, и обязанность крупной страны - сохранять стабильность и последовательность своей политики, мы не должны постоянно ее менять", - сказал Ван И на вопрос модератора сессии о том, может ли он повторить свое же заявление, что Китай остается привержен идее о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И
Вчера, 12:41
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай как крупное государство имеет в виду то, о чем говорит, и до конца реализует политику, о которой заявляет.
"Необходимо соблюдать четыре принципа, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином. И, во-первых, следует уважать суверенитет и территориальную целостность, а также учитывать все законные озабоченности в сфере безопасности всех сторон, вот то, что мы говорим", - указал Ван И.
Он добавил, что Китай продолжит делать то, о чем говорит, и оставаться силой мира.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, на которых основывается официальная позиция Китая по украинскому вопросу, они включают уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезное отношение к обоснованным озабоченностям всех государств в области безопасности и поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Китай продвигает мирные переговоры по Украине, заявил Ван И
Вчера, 12:02
 
