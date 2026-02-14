Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

© REUTERS / Liesa Johannssen Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Китай не менял своей позиции об уважении суверенитета Украины, заявил Ван И

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Китай сохраняет стабильность и последовательность политики и не менял своей позиции о необходимости уважать суверенитет Украины, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай — крупная страна, и обязанность крупной страны - сохранять стабильность и последовательность своей политики, мы не должны постоянно ее менять", - сказал Ван И на вопрос модератора сессии о том, может ли он повторить свое же заявление, что Китай остается привержен идее о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай как крупное государство имеет в виду то, о чем говорит, и до конца реализует политику, о которой заявляет.

"Необходимо соблюдать четыре принципа, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином . И, во-первых, следует уважать суверенитет и территориальную целостность, а также учитывать все законные озабоченности в сфере безопасности всех сторон, вот то, что мы говорим", - указал Ван И.

Он добавил, что Китай продолжит делать то, о чем говорит, и оставаться силой мира.