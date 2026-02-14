https://ria.ru/20260214/kitaj-2074356452.html
Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки
Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки - РИА Новости, 14.02.2026
Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки
Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T11:10:00+03:00
2026-02-14T11:10:00+03:00
2026-02-14T11:10:00+03:00
в мире
китай
африка
пекин
си цзиньпин
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20260203/afrika-2071986322.html
китай
африка
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, африка, пекин, си цзиньпин, африканский союз
В мире, Китай, Африка, Пекин, Си Цзиньпин, Африканский союз
Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки
Си Цзиньпин: КНР с 1 мая введет нулевые пошлины на товары из 53 Африки