Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки - РИА Новости, 14.02.2026
11:10 14.02.2026
Си Цзиньпин рассказал о введении нулевых пошлин на товары из Африки
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев - РИА Новости. Китай с первого мая введет нулевые пошлины на товары из 53 стран Африки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
14 февраля Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю 39-го саммита Африканского союза.
«
"С 1 мая 2026 года Китай в полной мере введет нулевые пошлины в отношении 53 африканских стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения", - приводит текст послания Центральное телевидение Китая.
По словам Си Цзиньпина, данная мера откроет новые возможности для развития Африки. Глава КНР подчеркнул, что Пекин готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с африканскими странами.
