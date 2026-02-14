https://ria.ru/20260214/kadry-2074429506.html
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом - РИА Новости, 14.02.2026
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
Опубликованы архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Колумбийский университет, где у него состоялся разговор с американским журналистом Майклом... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T20:14:00+03:00
2026-02-14T20:14:00+03:00
2026-02-14T20:14:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
павел зарубин
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074428859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a16461c37d4961ba284fdab908dae940.jpg
https://ria.ru/20250924/putin-2044099937.html
https://ria.ru/20251029/mask-2051547449.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074428859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e60e891ac13ead589a03cf3ea49743b.jpg
Кадры разговора Путина с американским журналистом
Интересные кадры - завтра и только в 22.30 на телеканале «Россия», в программе «Москва.Кремль.Путин»
МАКСимально интересные новости - в «MAX» у Зарубина
2026-02-14T20:14
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, павел зарубин, колумбийский университет
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Колумбийский университет
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с журналистом о "правде-матке"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опубликованы архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Колумбийский университет, где у него состоялся разговор с американским журналистом Майклом Бомом, который признался, что ему очень нравится, как российский лидер "режет правду-матку".
Путин
посещал Колумбийский университет
в США
в 2003 году. Во время визита российский лидер провел встречу со студентами и выпускниками учебного заведения и ответил на их вопросы.
В ходе мероприятия президент пообщался с американским журналистом Майклом Бомом, который задавал вопрос на русском языке, архивные кадры опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин
.
"Мне очень нравится, как вы очень колоритно, очень метко выступаете, выражаетесь", - сказал американский журналист.
"Не всегда удачно", - пошутил Путин.
"Как вы режете правду-матку", - добавил Майкл Бом.
"Случается", - ответил президент РФ
.
Майкл Бом учился в Школе международных отношений при Колумбийском университете в Нью-Йорке
. Не раз привлекался на различные общественно-политические шоу на российском федеральном телевидении в качестве зарубежного эксперта.