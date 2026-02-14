Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
20:14 14.02.2026
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом
Опубликованы архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Колумбийский университет, где у него состоялся разговор с американским журналистом Майклом... РИА Новости, 14.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Кадры разговора Путина с американским журналистом
Интересные кадры - завтра и только в 22.30 на телеканале «Россия», в программе «Москва.Кремль.Путин» МАКСимально интересные новости - в «MAX» у Зарубина
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Колумбийский университет
Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом

Опубликованы архивные кадры разговора Путина с журналистом о "правде-матке"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опубликованы архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Колумбийский университет, где у него состоялся разговор с американским журналистом Майклом Бомом, который признался, что ему очень нравится, как российский лидер "режет правду-матку".
Путин посещал Колумбийский университет в США в 2003 году. Во время визита российский лидер провел встречу со студентами и выпускниками учебного заведения и ответил на их вопросы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Экономист оценил слова Путина о президентах США
24 сентября 2025, 17:52
В ходе мероприятия президент пообщался с американским журналистом Майклом Бомом, который задавал вопрос на русском языке, архивные кадры опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
"Мне очень нравится, как вы очень колоритно, очень метко выступаете, выражаетесь", - сказал американский журналист.
"Не всегда удачно", - пошутил Путин.
"Как вы режете правду-матку", - добавил Майкл Бом.
"Случается", - ответил президент РФ.
Майкл Бом учился в Школе международных отношений при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Не раз привлекался на различные общественно-политические шоу на российском федеральном телевидении в качестве зарубежного эксперта.
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Слова Путина о правде впечатлили отца Маска
29 октября 2025, 16:17
 
