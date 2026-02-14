Опубликованы архивные кадры разговора Путина с американским журналистом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Опубликованы архивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Колумбийский университет, где у него состоялся разговор с американским журналистом Майклом Бомом, который признался, что ему очень нравится, как российский лидер "режет правду-матку".