Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений
МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес призвал ядерные державы остановить наращивание арсеналов, заявив, что перевооружение в атомной сфере - это не тот путь, по которому следует идти.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США
по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп
намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
"Ядерные державы забыли уроки прошлого и вновь расширяют свои арсеналы… Я смиренно прошу все эти державы сесть за стол переговоров и подписать новое соглашение, чтобы обеспечить продолжение только что истекшего", - сказал глава правительства, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Санчеса
, 70 лет назад мировые лидеры пришли к выводу, что ядерное сдерживание - "слишком дорогостоящий и слишком рискованный" способ предотвращения конфликтов. Он подчеркнул, что подобная стратегия требует колоссальных государственных инвестиций и не раз приводила к опасным сбоям, которые могли приблизить открытый ядерный конфликт между Западом и бывшим Советским Союзом.
Премьер считает, что риски ядерного сдерживания перевешивают его вклад в поддержание мира. Он указал, что совокупные расходы на атомные вооружения превышают 11 миллионов долларов в час, а эксперты оценивают инвестиции США в ядерные силы в 946 миллиардов долларов.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.