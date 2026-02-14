Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений - РИА Новости, 14.02.2026
18:38 14.02.2026
Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений
Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений
Премьер Испании Педро Санчес призвал ядерные державы остановить наращивание арсеналов, заявив, что перевооружение в атомной сфере - это не тот путь, по которому РИА Новости, 14.02.2026
в мире, испания, сша, педро санчес, дональд трамп
В мире, Испания, США, Педро Санчес, Дональд Трамп
Премьер Испании призвал ядерные державы не допустить новую гонку вооружений

Премьер Испании: ядерные державы должны не допустить новую гонку вооружений

Премьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес призвал ядерные державы остановить наращивание арсеналов, заявив, что перевооружение в атомной сфере - это не тот путь, по которому следует идти.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
"Ядерные державы забыли уроки прошлого и вновь расширяют свои арсеналы… Я смиренно прошу все эти державы сесть за стол переговоров и подписать новое соглашение, чтобы обеспечить продолжение только что истекшего", - сказал глава правительства, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Санчеса, 70 лет назад мировые лидеры пришли к выводу, что ядерное сдерживание - "слишком дорогостоящий и слишком рискованный" способ предотвращения конфликтов. Он подчеркнул, что подобная стратегия требует колоссальных государственных инвестиций и не раз приводила к опасным сбоям, которые могли приблизить открытый ядерный конфликт между Западом и бывшим Советским Союзом.
Премьер считает, что риски ядерного сдерживания перевешивают его вклад в поддержание мира. Он указал, что совокупные расходы на атомные вооружения превышают 11 миллионов долларов в час, а эксперты оценивают инвестиции США в ядерные силы в 946 миллиардов долларов.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
