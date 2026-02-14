https://ria.ru/20260214/gumennik-2074318058.html
Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Россиянин, шедший 12-м после короткой программы, чисто исполнил произвольную программу, набрав 184,49 балла. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла,
Первое место занял казахстанец Михаил Шайдоров (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма
(280,06), третьим — японец Сюн Сато (274,90).
Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американец Илья Малинин
(264,49) занял восьмое место.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала уровень судейства фигурного катания на Олимпиаде в Италии.
"Безобразно судят! Я рада, что закончила работать, я вам честно скажу", — сказала она в студии Okko после прокатов.
Сам Гуменник заявил, что доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков.
"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. <...> Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", — сказал Гуменник в интервью Okko.
Спортсмену 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.