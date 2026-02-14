Гуменник стал шестым на Олимпиаде

"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. <...> Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", — сказал Гуменник в интервью Okko.