Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
01:05 14.02.2026 (обновлено: 01:44 14.02.2026)
Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Гуменник стал шестым на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Гуменник стал шестым на Олимпиаде

Российский фигурист Гуменник занял шестое место в одиночном катании на Олимпиаде

Петр Гуменник
Петр Гуменник
© РИА Новости
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.
Россиянин, шедший 12-м после короткой программы, чисто исполнил произвольную программу, набрав 184,49 балла. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла,
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Болельщики бросили Гуменнику на лед шляпу-цилиндр и игрушечных гусей
00:13
00:13
Первое место занял казахстанец Михаил Шайдоров (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — японец Сюн Сато (274,90).
Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американец Илья Малинин (264,49) занял восьмое место.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала уровень судейства фигурного катания на Олимпиаде в Италии.
"Безобразно судят! Я рада, что закончила работать, я вам честно скажу", — сказала она в студии Okko после прокатов.
Тренер Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника
00:01
00:01
Сам Гуменник заявил, что доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков.
"Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. <...> Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам", — сказал Гуменник в интервью Okko.
Спортсмену 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Русский фигурист морально прибил соперников: триумф Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
 
Фигурное катание
 
