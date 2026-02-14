https://ria.ru/20260214/futbol-2074418737.html
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции
