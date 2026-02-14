Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:56 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074418737.html
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T18:56:00+03:00
2026-02-14T18:56:00+03:00
футбол
спорт
турция
белек
грозный
георгий мелкадзе
ахмат
балтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897633072_90:195:1080:752_1920x0_80_0_0_de443d414e35d919961f5f4d387f19d1.jpg
https://ria.ru/20260214/futbol-2074415145.html
турция
белек
грозный
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897633072_8:0:1145:853_1920x0_80_0_0_eae87c88a56445f6ff31192da80e5d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, турция, белек, грозный, георгий мелкадзе, ахмат, балтика, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Грозный, Георгий Мелкадзе, Ахмат, Балтика, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в матче на сборах в Турции

"Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в товарищеском матче на сборах в Турции

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболисты клуба "Ахмат"
Футболисты клуба Ахмат - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Футболисты клуба "Ахмат". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл узбекистанский АГМК в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:2. В составе клуба из Грозного мяч забил Галымжан Кенжебек (24-я минута), также дубль оформил Георгий Мелкадзе (42, 46).
В заключительном матче сборов грозненская команда 18 февраля встретится с калининградской "Балтикой".
"Ахмат" ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка в 18 турах. В первой игре после возобновления чемпионата 1 марта примет московский ЦСКА.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"
Вчера, 18:19
 
ФутболСпортТурцияБелекГрозныйГеоргий МелкадзеАхматБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала