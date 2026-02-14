Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе - РИА Новости, 14.02.2026
12:57 14.02.2026
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе
в мире
европа
украина
германия
урсула фон дер ляйен
марк рютте
еврокомиссия
нато
в мире, европа, украина, германия, урсула фон дер ляйен, марк рютте, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, Украина, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Еврокомиссия, НАТО
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до войны на Украине", - сказала она.
Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что взявшая курс на милитаризацию Германия "продвигает Европу в правильном направлении".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
Вчера, 08:00
 
