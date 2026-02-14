https://ria.ru/20260214/evropa-2074372380.html
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе - РИА Новости, 14.02.2026
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе
Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:57:00+03:00
в мире
европа
украина
германия
урсула фон дер ляйен
марк рютте
еврокомиссия
нато
Глава ЕК рассказала о росте расходов на оборону в Европе
Фон дер Ляйен: расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80%