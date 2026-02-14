Помощник Мандельсона отправлял Эйпштейну его речи до оглашения, пишут СМИ

ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Помощник экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, оказавшегося в центре скандала из-за своих связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее отправлял финансисту тексты речей Мандельсона до их оглашения, передает в субботу телеканал Sky News.

Автор сообщения на имя Эпштейна, которое содержало файл с текстом речи, указывается как исполнительный помощник Мандельсона. Само сообщение было отправлено с защищенного правительственного аккаунта электронной почты на личный электронный адрес скандально известного финансиста. Дата отправления сообщения – 24 июля 2009 года, через два дня после первого освобождения Эпштейна из тюрьмы, отмечает телеканал.