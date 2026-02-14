Помощник Мандельсона отправлял Эйпштейну его речи до оглашения, пишут СМИ

ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости. Помощник экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, оказавшегося в центре скандала из-за своих связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, ранее отправлял финансисту тексты речей Мандельсона до их оглашения, передает в субботу телеканал Sky News.
"Документы из архивов Эпштейна свидетельствуют, что помощник Питера Мандельсона, когда тот занимал должность министра (по делам бизнеса – ред.) в 2009 году, контактировал с Эпштейном. Согласно обнаруженным документам... помощник… Мандельсона отправил Эпштейну копию речи министра за несколько дней до ее оглашения. (Это произошло – ред.) всего через несколько дней после освобождения финансиста из тюрьмы", – говорится в материале.
Автор сообщения на имя Эпштейна, которое содержало файл с текстом речи, указывается как исполнительный помощник Мандельсона. Само сообщение было отправлено с защищенного правительственного аккаунта электронной почты на личный электронный адрес скандально известного финансиста. Дата отправления сообщения – 24 июля 2009 года, через два дня после первого освобождения Эпштейна из тюрьмы, отмечает телеканал.
Пересланная речь касалась вопросов развития высшего образования, которую Мандельсон произнес спустя три дня в Биркбек-колледже Лондонского университета. Сам британский министр, помимо этого случая, еще как минимум несколько раз обращался к Эпштейну за советом по различным вопросам, уточняет Sky News.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Глава аппарата британского премьера Морган Максуини 8 февраля ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение, при этом он выразил полное доверие премьер-министру Киру Стармеру. В понедельник за ним последовал глава коммуникаций премьера Тим Аллан.
