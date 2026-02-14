Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном "спором доноров"
09:01 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/epshteyn-2074340824.html
Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном "спором доноров"
Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном "спором доноров" - РИА Новости, 14.02.2026
Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном "спором доноров"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал спор американских... РИА Новости, 14.02.2026
сша, россия, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций, фбр
США, Россия, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций, ФБР
Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном "спором доноров"

Дмитриев: спор Маска и Хоффмана о связях с Эпштейном — спор доноров

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал спор американских миллиардеров Илона Маска и Рида Хоффмана о том, кто из них замешан в деле финансиста Джеффри Эпштейна, "спором доноров".
Американские предприниматели ранее обвинили друг друга в связях с Эпштейном. Хоффман утверждает, что ФБР пришло к выводу о его якобы невиновности, тогда как Маск, по его словам, может быть замешан в деле. В свою очередь, Маск назвал Хоффмана лжецом и призвал провести расследование в его отношении.
"Спор доноров", - прокомментировал Дмитриев перепалку предпринимателей на своей странице в соцсети Х.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
США Россия Джеффри Эпштейн Кирилл Дмитриев Илон Маск Российский фонд прямых инвестиций ФБР
 
 
