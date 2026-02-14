Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна - РИА Новости, 14.02.2026
23:41 14.02.2026
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна
Дмитриев поинтересовался, почему СМИ защищают демократов из файлов Эпштейна

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему пресса в США защищает демократов, упомянутых в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Почему в файлах Эпштейна так много доноров и деятелей Демократической партии, и почему их так защищают медиа?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал пост одного из пользователей, заявившего, что соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, который финансирует Демократическую партию США, упоминается в документах по делу Эпштейна более 2,6 тысячи раз.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова
12 февраля, 21:37
Украина упоминается в файлах Эпштейна в ужасном контексте, заявила Захарова
