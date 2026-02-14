https://ria.ru/20260214/dagestan-2074350771.html
В Дагестане девушка погибла при взрыве газа
В Дагестане девушка погибла при взрыве газа - РИА Новости, 14.02.2026
В Дагестане девушка погибла при взрыве газа
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в селе Новокули в Новолакском районе Дагестана, погибла молодая девушка, сообщили РИА Новости в главном управлении... РИА Новости, 14.02.2026
В Дагестане девушка погибла при взрыве газа
В Дагестане девушка погибла при взрыве бытового газа в частном доме