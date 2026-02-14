Осталось десять лет. Армению хотят сделать испытательным полигоном

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Захар Андреев. В ближайшие два года власти Армении должны определиться с тем, кто будет строить для них новую АЭС. Россия и США — главные претенденты. Что они предлагают Еревану — в материале РИА Новости.
Ядерное предложение
Джей Ди Вэнс заключил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. По словам вице-президента США, Вашингтон готов построить для Еревана малые модульные реакторы стоимостью девять миллиардов долларов. Из них пять миллиардов пойдет на оборудование, а четыре — на ядерное топливо и техническое обслуживание.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне
О конкретных предложениях речь пока не идет. Тем не менее стороны демонстрируют готовность продолжить взаимодействие. "Американские технологии приходят в вашу страну. И опять же это одна из немногих стран, где мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы делать такой уровень инвестиций и поставлять такие технологии. И это происходит благодаря премьер-министру", — подчеркнул Вэнс.
Правда, уже после его визита Пашинян в парламенте заявил, что Ереван пока не решил, какая страна поможет ему построить новую АЭС. "Мы обсуждаем проекты нового атомного реактора с Россией, США, Францией, Китаем и Южной Кореей. Мы должны быть уверены, что выбранное предложение максимально соответствует интересам Республики Армения", — сказал премьер.
В свою очередь, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян сообщил, что правительство Армении окончательно определилось с типом новой АЭС — она будет модульной. Подрядчика должны выбрать в 2026-2027 годах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Помимо США высокую активность в борьбе за право построить энергетический объект проявляет Россия. Накануне визита Вэнса "Росатом" в очередной раз предложил Еревану свои услуги. Госкорпорация готова к комплексному сотрудничеству, включающему сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера.
"Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии — самые передовые и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Не говоря уже о том, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом — 90 процентов мирового рынка — и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов", — прокомментировал предложение секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Отметим, что единственная страна, обладающая реально работающими технологиями атомных станций малой мощности (АСММ), — Россия. С 2019-го в эксплуатации плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". На ледоколах последнего поколения установлен Ритм-200Н, который в наземном исполнении строится в Якутии.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном в Нейпьидо
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном в Нейпьидо
У американцев же ни одного малого модульного реактора пока нет. При этом они собираются обкатать свои технологии в сейсмоопасной Армении, что само по себе — серьезная угроза для всех стран региона.
Кроме того, Шойгу обратил внимание, что никто не говорит, сколько примерно будет стоить мегаватт-час вырабатываемой на американской станции энергии. "Если речь идет о 77-мегаваттных модулях компании NuScale Power, то именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта. Еще на стадии его подготовки стоимость выросла в 1,5 раза, а цена планируемой к выработке энергии поднялась с 58 до 89 долларов США за мегаватт-час, что и привело к его закрытию в 2023 году. И это — только на стадии планирования. Конечная стоимость, уверен, была бы существенно выше", — отметил секретарь Совбеза.
На сегодняшний день Комиссия по ядерному регулированию США не выдала ни одной лицензии по АСММ, обращает внимание главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Последствия землетрясения в Спитаке
"Документы по таким проектам находятся на рассмотрении. Одновременно сейчас по требованию президента США пересматривается регламент работы государственного регулятора. Сколько времени все займет, сказать сложно: это огромное количество подзаконных актов, которые нужно менять. В обычных случаях рассмотрение заявок госрегулятором занимает от восемнадцати до двадцати четырех месяцев. И, разумеется, никаких гарантий того, что лицензия будет выдана, нет", — отмечает эксперт.
Дрожь земли
Как известно, в Армении уже есть АЭС — в городке Мецамор, где около восьми тысяч жителей. Станция вырабатывает примерно треть всей электроэнергии в стране.
Армянская АЭС
Мецаморскую АЭС построили в 1977-м. Изначально там было два энергоблока, но их количество собирались довести до четырех. Планы пересмотрели после аварии на Чернобыльской АЭС. А в 1989-м станцию вовсе закрыли. После Спитакского землетрясения, унесшего жизни свыше 27 тысяч человек, советские власти посчитали, что дальнейшая эксплуатация опасна. Несмотря на то что в результате подземных толчков станция не пострадала, энергоблоки законсервировали. При этом в одном из них в исследовательских целях сделали вырезы, приведя его в полную негодность.
В 1995-м власти Армении при помощи "Росатома" воскресили второй энергоблок. Страна уже три года находилась в режиме выживания. Из-за войны за Карабах она оказалась практически в полной экономической блокаде, Азербайджан отрезал ее от поставок энергоресурсов. Как вспоминают жители Еревана, чтобы согреться, они сжигали все, что горело. В армянской столице не осталось ни одной лавки. Воду набирали из колодцев, а квартиры освещали свечами.
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа"
Установка в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа"
"Хорошо помню, какая в начале 90-х в Армении сложилась ситуация с топливом и энергетикой. Замерзало все. В Ереване, кажется, ни одного дерева не осталось — все парки, все аллеи на дрова порубили. Помню, как наши гуманитарные конвои с продовольствием и топливом застревали в горах из-за схода лавин. Я тогда лично занимался их отправкой и вызволением из снежного плена. Хочу особо отметить: хотя в России тогда было очень тяжело, мы смогли найти возможность оказать помощь нашим армянским друзьям", — вспоминает Шойгу, который в то время, будучи главой МЧС, руководил гуманитарной миссией.
В 2015-2021 годах Россия провела масштабную модернизацию АЭС стоимостью 300 миллионов долларов: заменила ключевые системы безопасности, турбину и генератор, провела уникальную операцию по отжигу корпуса реактора, восстановив его ресурс на 80 процентов. Мощность блока выросла до номинальных 440 мегаватт, а срок службы увеличили до 2026-го. Сейчас стартовал второй этап продления эксплуатации — еще на десять лет. В Ереване не исключают, что жизнь АЭС могут растянуть до 2046-го.
Заменить не готовы
Атомные амбиции Белого дома в Армении — прежде всего политический проект, считает главный редактор портала "Атомная энергия 2.0" Павел Яковлев.
"Американские планы реальны, по моему мнению, только с точки зрения поддержания и укрепления политических взаимоотношений двух стран. Экономика и промышленность Армении, в свою очередь, не располагает значительными ресурсами и влиянием, что делает страну малопривлекательной для американских разработчиков малых модульных реакторов и соответствующих необходимых длинных инвестиций и кредитов. Наконец, особые высокие требования к технологиям сейсмической безопасности, которые ранее Советский Союз успешно разработал и внедрил на Мецаморской АЭС, окончательно сделают проект американской малой АЭС в Армении нерентабельным", — говорит он.
Остановленная атомная электростанция Индиан-Пойнт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США
Остановленная атомная электростанция Индиан-Пойнт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США
Эксперт убежден: заменить Россию в армянской атомной энергетике американцы пока не готовы.
"В США наблюдается все больший разрыв между политическими амбициями и реальным промышленным и научным ядерным сектором. Америка будет способна экспортировать ядерные технологии и проекты только через десять-пятнадцать лет, и только при условии, что сейчас же начнет активно заниматься внутренней атомной отраслью — восстановлением компетенций в сфере проектирования, материаловедения, строительства, образования и многих других. Россия же возобновила эти процессы почти 20 лет назад, в первую очередь с формированием национальной корпорации "Росатом", — считает Яковлев.
Как бы то ни было, пока договоренности, достигнутые в Ереване, — прежде всего декларативный шаг.
"Документ, который подписан мистером Вэнсом и господином Пашиняном, называется "Парафированное соглашение 123". В соответствии с законами, парафирование должно быть утверждено американским правительством в течение 90 рабочих дней, — объясняет Марцинкевич. — Если к документу замечаний нет, он передается на рассмотрение в сенат и конгресс. После ратификации сенатом и конгрессом (на что им отводится 180 рабочих дней) и одновременного прохождения всей процедуры в парламенте и у президента Армении "Соглашение 123" считается ратифицированным. И вот только после этого возможно начало ведения переговоров".
А значит, к тому времени у Еревана еще будет возможность оценить правильность своего решения.