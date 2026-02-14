Осталось десять лет. Армению хотят сделать испытательным полигоном

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Захар Андреев. В ближайшие два года власти Армении должны определиться с тем, кто будет строить для них новую АЭС. Россия и США — главные претенденты. Что они предлагают Еревану — в материале РИА Новости.

Ядерное предложение

Джей Ди Вэнс заключил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. По словам вице-президента США, Вашингтон готов построить для Еревана малые модульные реакторы стоимостью девять миллиардов долларов. Из них пять миллиардов пойдет на оборудование, а четыре — на ядерное топливо и техническое обслуживание.

© REUTERS / Jonathan Ernst Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне © REUTERS / Jonathan Ernst Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне

О конкретных предложениях речь пока не идет. Тем не менее стороны демонстрируют готовность продолжить взаимодействие. "Американские технологии приходят в вашу страну. И опять же это одна из немногих стран, где мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы делать такой уровень инвестиций и поставлять такие технологии. И это происходит благодаря премьер-министру", — подчеркнул Вэнс.

Правда, уже после его визита Пашинян в парламенте заявил, что Ереван пока не решил, какая страна поможет ему построить новую АЭС. "Мы обсуждаем проекты нового атомного реактора с Россией, США, Францией, Китаем и Южной Кореей. Мы должны быть уверены, что выбранное предложение максимально соответствует интересам Республики Армения", — сказал премьер.

В свою очередь, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян сообщил, что правительство Армении окончательно определилось с типом новой АЭС — она будет модульной. Подрядчика должны выбрать в 2026-2027 годах.

Помимо США высокую активность в борьбе за право построить энергетический объект проявляет Россия. Накануне визита Вэнса "Росатом" в очередной раз предложил Еревану свои услуги. Госкорпорация готова к комплексному сотрудничеству, включающему сооружение станций большой, средней или малой мощности и реализацию смежных проектов, в том числе неядерного характера.

"Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии — самые передовые и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Не говоря уже о том, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом — 90 процентов мирового рынка — и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов", — прокомментировал предложение секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Отметим, что единственная страна , обладающая реально работающими технологиями атомных станций малой мощности (АСММ), — Россия. С 2019-го в эксплуатации плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". На ледоколах последнего поколения установлен Ритм-200Н, который в наземном исполнении строится в Якутии.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в медиабанк Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном в Нейпьидо © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в медиабанк Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном в Нейпьидо

У американцев же ни одного малого модульного реактора пока нет. При этом они собираются обкатать свои технологии в сейсмоопасной Армении, что само по себе — серьезная угроза для всех стран региона.

Кроме того, Шойгу обратил внимание, что никто не говорит, сколько примерно будет стоить мегаватт-час вырабатываемой на американской станции энергии. "Если речь идет о 77-мегаваттных модулях компании NuScale Power, то именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта. Еще на стадии его подготовки стоимость выросла в 1,5 раза, а цена планируемой к выработке энергии поднялась с 58 до 89 долларов США за мегаватт-час, что и привело к его закрытию в 2023 году. И это — только на стадии планирования. Конечная стоимость, уверен, была бы существенно выше", — отметил секретарь Совбеза.

На сегодняшний день Комиссия по ядерному регулированию США не выдала ни одной лицензии по АСММ, обращает внимание главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.

"Документы по таким проектам находятся на рассмотрении. Одновременно сейчас по требованию президента США пересматривается регламент работы государственного регулятора. Сколько времени все займет, сказать сложно: это огромное количество подзаконных актов, которые нужно менять. В обычных случаях рассмотрение заявок госрегулятором занимает от восемнадцати до двадцати четырех месяцев. И, разумеется, никаких гарантий того, что лицензия будет выдана, нет", — отмечает эксперт.

Дрожь земли

Как известно, в Армении уже есть АЭС — в городке Мецамор, где около восьми тысяч жителей. Станция вырабатывает примерно треть всей электроэнергии в стране.

Мецаморскую АЭС построили в 1977-м. Изначально там было два энергоблока, но их количество собирались довести до четырех. Планы пересмотрели после аварии на Чернобыльской АЭС. А в 1989-м станцию вовсе закрыли. После Спитакского землетрясения, унесшего жизни свыше 27 тысяч человек, советские власти посчитали, что дальнейшая эксплуатация опасна. Несмотря на то что в результате подземных толчков станция не пострадала, энергоблоки законсервировали. При этом в одном из них в исследовательских целях сделали вырезы, приведя его в полную негодность.

В 1995-м власти Армении при помощи "Росатома" воскресили второй энергоблок. Страна уже три года находилась в режиме выживания. Из-за войны за Карабах она оказалась практически в полной экономической блокаде, Азербайджан отрезал ее от поставок энергоресурсов. Как вспоминают жители Еревана, чтобы согреться, они сжигали все, что горело. В армянской столице не осталось ни одной лавки. Воду набирали из колодцев, а квартиры освещали свечами.

"Хорошо помню, какая в начале 90-х в Армении сложилась ситуация с топливом и энергетикой. Замерзало все. В Ереване, кажется, ни одного дерева не осталось — все парки, все аллеи на дрова порубили. Помню, как наши гуманитарные конвои с продовольствием и топливом застревали в горах из-за схода лавин. Я тогда лично занимался их отправкой и вызволением из снежного плена. Хочу особо отметить: хотя в России тогда было очень тяжело, мы смогли найти возможность оказать помощь нашим армянским друзьям", — вспоминает Шойгу, который в то время, будучи главой МЧС, руководил гуманитарной миссией.

В 2015-2021 годах Россия провела масштабную модернизацию АЭС стоимостью 300 миллионов долларов: заменила ключевые системы безопасности, турбину и генератор, провела уникальную операцию по отжигу корпуса реактора, восстановив его ресурс на 80 процентов. Мощность блока выросла до номинальных 440 мегаватт, а срок службы увеличили до 2026-го. Сейчас стартовал второй этап продления эксплуатации — еще на десять лет. В Ереване не исключают, что жизнь АЭС могут растянуть до 2046-го.

Заменить не готовы

Атомные амбиции Белого дома в Армении — прежде всего политический проект, считает главный редактор портала "Атомная энергия 2.0" Павел Яковлев.

"Американские планы реальны, по моему мнению, только с точки зрения поддержания и укрепления политических взаимоотношений двух стран. Экономика и промышленность Армении, в свою очередь, не располагает значительными ресурсами и влиянием, что делает страну малопривлекательной для американских разработчиков малых модульных реакторов и соответствующих необходимых длинных инвестиций и кредитов. Наконец, особые высокие требования к технологиям сейсмической безопасности, которые ранее Советский Союз успешно разработал и внедрил на Мецаморской АЭС, окончательно сделают проект американской малой АЭС в Армении нерентабельным", — говорит он.

© AP Photo / Julie Jacobson Остановленная атомная электростанция Индиан-Пойнт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США © AP Photo / Julie Jacobson Остановленная атомная электростанция Индиан-Пойнт в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США

Эксперт убежден: заменить Россию в армянской атомной энергетике американцы пока не готовы.

"В США наблюдается все больший разрыв между политическими амбициями и реальным промышленным и научным ядерным сектором. Америка будет способна экспортировать ядерные технологии и проекты только через десять-пятнадцать лет, и только при условии, что сейчас же начнет активно заниматься внутренней атомной отраслью — восстановлением компетенций в сфере проектирования, материаловедения, строительства, образования и многих других. Россия же возобновила эти процессы почти 20 лет назад, в первую очередь с формированием национальной корпорации "Росатом", — считает Яковлев.

Как бы то ни было, пока договоренности, достигнутые в Ереване, — прежде всего декларативный шаг.

"Документ, который подписан мистером Вэнсом и господином Пашиняном, называется "Парафированное соглашение 123". В соответствии с законами, парафирование должно быть утверждено американским правительством в течение 90 рабочих дней, — объясняет Марцинкевич. — Если к документу замечаний нет, он передается на рассмотрение в сенат и конгресс. После ратификации сенатом и конгрессом (на что им отводится 180 рабочих дней) и одновременного прохождения всей процедуры в парламенте и у президента Армении "Соглашение 123" считается ратифицированным. И вот только после этого возможно начало ведения переговоров".