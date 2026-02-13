Рейтинг@Mail.ru
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь
13.02.2026
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь - РИА Новости, 13.02.2026
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь
Попадание человека в общество долгожителей и общение с ними могут продлить жизнь как минимум на несколько лет, заявил РИА Новости директор Института мозга... РИА Новости, 13.02.2026
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
В Институте мозга РАН назвали доступный способ продлить жизнь

РИА Новости: попадание человека в общество долгожителей продлевает жизнь

Женщины сидят на лавочке возле жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Попадание человека в общество долгожителей и общение с ними могут продлить жизнь как минимум на несколько лет, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
"Было замечено, что, допустим, люди, которые попадают в общество, где, условно говоря, принято долгожительство, там все люди спокойно живут, предположим, до 90 лет… Человек, попадая в это общество, скажем так, свой биологический предел длительности своей биологической жизни тоже повышал", - рассказал Дидур.
По его словам, коллективное психологическое воздействие такой среды может продлить жизнь на несколько лет.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет
8 февраля
 
ОбществоРоссийская академия наук
 
 
