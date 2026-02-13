Рейтинг@Mail.ru
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/zapad-2074243742.html
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда - РИА Новости, 13.02.2026
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда
Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области, пишет The National Interest. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:42:00+03:00
2026-02-13T17:42:00+03:00
в мире
литва
польша
калининградская область
кароль навроцкий
владимир зеленский
совет федерации рф
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150672/75/1506727588_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_ca9f10b80242549d040a399eb7fa3502.jpg
https://ria.ru/20260213/nato-2074060998.html
https://ria.ru/20260211/makgregor-2073757797.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074208812.html
литва
польша
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150672/75/1506727588_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ccf45958800cd4c0418874e2d55abe98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, польша, калининградская область, кароль навроцкий, владимир зеленский, совет федерации рф, марк рютте, нато
В мире, Литва, Польша, Калининградская область, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Марк Рютте, НАТО
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда

TNI: Польша и Литва планируют создать совместный полигон в Сувалкском коридоре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВоеннослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области, пишет The National Interest.
"Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.
Солдаты НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эксперт назвал тему захвата Сувалкского коридора любимой страшилкой НАТО
Вчера, 02:21
По данным издания, в конце января на трехсторонней встрече в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского лидера Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в регионе, который называют "ахиллесовой пятой" альянса.
Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.
"Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Они придут раньше!" В США сделали громкое заявление о войне с Россией
11 февраля, 19:52
Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран-членов 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
В Совете Федерации посоветовали Рютте перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами.
Сувалкский коридор — полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Вчера, 16:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЛитваПольшаКалининградская областьКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала