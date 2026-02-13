"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области, пишет The National Interest.
"Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.
По данным издания, в конце января на трехсторонней встрече в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского лидера Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в регионе, который называют "ахиллесовой пятой" альянса.
Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.
"Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.
Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран-членов 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
В Совете Федерации посоветовали Рютте перестать "героически бороться" с выдуманными им фантомами.
Сувалкский коридор — полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.
