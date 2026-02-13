https://ria.ru/20260213/volgograd-2074134714.html
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА
Пострадавшие в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Волгограде находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в областном комитете... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:30:00+03:00
2026-02-13T12:30:00+03:00
2026-02-13T12:30:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074094075_0:291:801:741_1920x0_80_0_0_608a0190a4a3f82098da698db5e3a57a.jpg
https://ria.ru/20260213/pvo-2074133638.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074094075_0:216:801:816_1920x0_80_0_0_034ac303dc2c40283ac544de8303c802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА
РИА Новости: состояние 3 пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград стабильное