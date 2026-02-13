Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
12:30 13.02.2026
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА
Пострадавшие в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Волгограде находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в областном комитете... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
Новости
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА

РИА Новости: состояние 3 пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград стабильное

© Кадр видео из соцсетейПожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде
Пожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар рядом с жилыми домами после атаки БПЛА в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 13 фев – РИА Новости. Пострадавшие в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Волгограде находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
"Все трое пострадавших госпитализированы. Оказывается вся необходимая помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами. Состояние всех пострадавших стабильное", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров, в пятницу Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, три человека, в том числе ребенок, пострадали, их жизни ничего не угрожает.
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
