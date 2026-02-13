Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
10:49 13.02.2026
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Пассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
