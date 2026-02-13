Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 13.02.2026
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине - РИА Новости, 13.02.2026
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное... РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
эммануэль макрон
в мире, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине

Фон дер Ляйен назвала мир на Украине целью действий ЕС против России

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее.
"Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС", — написала она в соцсети X.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Намерены атаковать". Замыслы Рютте насчет России поразили немцев
Вчера, 18:27
Глава ЕК добавила, что оформление ЕС кредита Киеву близится к завершению, а 20-й пакет антироссийских санкций уже на подходе.
Европейский парламент 11 февраля одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025-го. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В США узнали о провале одного из ключевых западных вооружений на Украине
Вчера, 16:11
После начала спецоперации на Украине ЕС постоянно пытается повлиять на Россию посредством санкций. В Москве неоднократно заявляли, что страна успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада.
При этом в Европе все чаще начинают звучать заявления о том, что нужно быть готовыми к переговорам с Кремлем. За диалог с Россией в той или иной степени выступали глава Евросовета Антониу Кошта, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа очнулась и начала посылать сигналы о диалоге. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, исходя из собственных интересов.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
Вчера, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЭммануэль МакронЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
