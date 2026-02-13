Фон дер Ляйен сделала противоречивое заявление о мире на Украине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее.
Европейский парламент 11 февраля одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Решение о совместном займе было принято на саммите ЕС в декабре 2025-го. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
При этом в Европе все чаще начинают звучать заявления о том, что нужно быть готовыми к переговорам с Кремлем. За диалог с Россией в той или иной степени выступали глава Евросовета Антониу Кошта, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа очнулась и начала посылать сигналы о диалоге. Он пообещал, что Москва рассмотрит такие обращения, если они поступят, исходя из собственных интересов.