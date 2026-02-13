Украина намеренно останавливает прокачку нефти по "Дружбе", считает эксперт

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина намеренно вручную останавливает прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановлен с 27 января, написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.