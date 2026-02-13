Рейтинг@Mail.ru
Украина намеренно останавливает прокачку нефти по "Дружбе", считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2026
16:33 13.02.2026
Украина намеренно останавливает прокачку нефти по "Дружбе", считает эксперт
в мире
украина, германия, венгрия, игорь юшков, дмитрий песков, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Украина, Германия, Венгрия, Игорь Юшков, Дмитрий Песков, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Украина намеренно останавливает прокачку нефти по "Дружбе", считает эксперт

Юшков: Украина намеренно вручную останавливает прокачку нефти из РФ в Европу

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина намеренно вручную останавливает прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, такое мнение выразил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановлен с 27 января, написало в четверг агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
"Ситуация, я думаю, такая, что Украина намеренно останавливает вручную нефтепровод "Дружба". Или по крайней мере заявляет (о его приостановке - ред.), потому что изначально мы видим только заявление со стороны Украины, что, мол, в результате удара, сокращение поставок", - сказал Юшков.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
