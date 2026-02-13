https://ria.ru/20260213/trevoga-2074273652.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях... РИА Новости, 13.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
