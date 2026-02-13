Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям - РИА Новости, 13.02.2026
11:10 13.02.2026
Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям
Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям - РИА Новости, 13.02.2026
Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия договора о сокращении... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
сша
москва
йенс столтенберг
владимир путин
дональд трамп
нато
в мире, россия, сша, москва, йенс столтенберг, владимир путин, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Москва, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям

Столтенберг призвал возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями

© AP Photo / Virginia MayoЭкс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном (ДСНВ).
"Я глубоко сожалею, что вся архитектура контроля над вооружениями, которая постепенно развивалась во время и после холодной войны, перестала существовать. Я считаю, что мы должны возобновить диалог с Россией на основе силы и надежного сдерживания. Мы должны найти новый порядок контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг в интервью газете Ausburger Allgemeine.
Бывший генсек альянса выразил надежду на то, что, если ранее удалось найти способ установить порядок контроля над вооружениями в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в день окончания действия ДСНВ предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления истекшего договора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о ситуации с сохранением ДСНВ
11 февраля, 12:47
 
