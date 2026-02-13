Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вооружениям

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном (ДСНВ).

Бывший генсек альянса выразил надежду на то, что, если ранее удалось найти способ установить порядок контроля над вооружениями в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.