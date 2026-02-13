Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью
14:11 13.02.2026
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью
экономика
александр шендерюк-жидков
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Александр Шендерюк-Жидков, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью

Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых является прекрасной новостью, регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем, заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
"На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем", - сказал политик.
По его мнению, "это прекрасная новость для всех, уверен, что она добавит оптимизма".
Шендерюк-Жидков также отметил, что текущее снижение ставки ЦБ сохраняет ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
Экономика
 
 
