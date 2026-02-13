Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых является прекрасной новостью, регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем, заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.

"На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем", - сказал политик.

По его мнению, "это прекрасная новость для всех, уверен, что она добавит оптимизма".