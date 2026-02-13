https://ria.ru/20260213/stavka-2074170609.html
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью - РИА Новости, 13.02.2026
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью
Снижение ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых является прекрасной новостью, регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:11:00+03:00
2026-02-13T14:11:00+03:00
2026-02-13T14:11:00+03:00
Сенатор назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банком России до 15,5% годовых является прекрасной новостью, регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем, заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
"На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски и если планомерное снижение ставки продолжено, значит ситуация с инфляцией находится под контролем", - сказал политик.
По его мнению, "это прекрасная новость для всех, уверен, что она добавит оптимизма".
Шендерюк-Жидков
также отметил, что текущее снижение ставки ЦБ
сохраняет ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки.