ЦБ снизил ключевую ставку
13:32 13.02.2026 (обновлено: 14:02 13.02.2026)
ЦБ снизил ключевую ставку
ключевая ставка, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Ключевая ставка, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.
"Совет директоров <...> 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов", — говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

В этот раз опрошенные РИА Новости аналитики разошлись в прогнозах — часть из них считали, что регулятор сохранит ставку на уровне 16%, остальные ждали снижения до 15,5%.
Как менялась ключевая ставка

  • В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%, в декабре — 16%.
  • До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5%.
  • В середине 2023-го Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле 2024 года ставку подняли на два процента — до 18.
  • В сентябре того же года к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
