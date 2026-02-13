ЦБ снизил ключевую ставку

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.
"Совет директоров <...> 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов", — говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
В этот раз опрошенные РИА Новости аналитики разошлись в прогнозах — часть из них считали, что регулятор сохранит ставку на уровне 16%, остальные ждали снижения до 15,5%.
Как менялась ключевая ставка
- В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%, в декабре — 16%.
- До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5%.
- В середине 2023-го Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле 2024 года ставку подняли на два процента — до 18.
- В сентябре того же года к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.