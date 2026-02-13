Рейтинг@Mail.ru
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
17:50 13.02.2026
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ
Соединенные Штаты продолжают распространять на европейских союзников свои гарантии ядерного сдерживания, несмотря на призывы США к Европе активнее заботиться о... РИА Новости, 13.02.2026
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ

Bloomberg: США продолжают распространять гарантии ядерного сдерживания на Европу

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают распространять на европейских союзников свои гарантии ядерного сдерживания, несмотря на призывы США к Европе активнее заботиться о собственной безопасности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник отметил, что Соединенные Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя, при этом он сравнил европейских союзников Вашингтона по альянсу с детьми, которые не должны больше зависеть от родителя - Штатов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия
Вчера, 15:06
«
"Представитель министерства войны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять свое ядерное сдерживание на своих союзников", - говорится в материале агентства.
По данным агентства, вопросы, связанные с ядерным вооружением, не относятся к числу тех, которые союзникам США предлагается решать самостоятельно. Как отмечают собеседники агентства, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично не затрагивал тему "ядерного зонтика", а в частных контактах Штаты также не поднимали этот вопрос.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-участниц к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт включили в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер государства Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указывал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
NBC: в Европе обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с США
22 января, 12:20
 
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Дональд ТрампПедро СанчесМарк РюттеНАТО
 
 
