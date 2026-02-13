https://ria.ru/20260213/srok-2074069097.html
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок - РИА Новости, 13.02.2026
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
Апелляционный военный суд увеличил срок наказания главарю террористического сообщества, которое изучало радикальную идеологию и практики терроризма в... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:24:00+03:00
2026-02-13T05:24:00+03:00
2026-02-13T05:24:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
https://ria.ru/20260115/kuban-2067996870.html
https://ria.ru/20251211/sud-2061452629.html
россия
республика дагестан
Новости
ru-RU
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд увеличил срок наказания главарю террористического сообщества, которое изучало радикальную идеологию и практики терроризма в дагестанской колонии, Арбахану Ахмедову, сообщили РИА Новости в инстанции.
Южный окружной военный суд в октябре 2024 года назначил Ахмедову 20 лет лишения свободы, другие участники террористического сообщества получили от 7 до 10 лет колонии.
Ахмедов, Руслан Ибрагимов, Султан Галимов и Алисултан Алиев, отбывая наказание в колонии в Дагестане
, вступили в созданное на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, говорилось в сообщении суда. Ахмедов и Ибрагимов являлись старшими среди других участников террористического сообщества и проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма, уточнял суд. Ахмедов в марте 2020 года возглавил сообщество, уточнял суд.
"По совокупности преступлений окончательное наказание Ахмедову назначено путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока - колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сказали в суде.
В зависимости от ролей фигуранты признаны виновными в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 УК РФ
, части 1 статьи 205.4 УК РФ, части 1.1 статьи 205.1 УК РФ).