Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок - РИА Новости, 13.02.2026
05:24 13.02.2026
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
происшествия
россия
республика дагестан
россия
республика дагестан
происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд увеличил срок наказания главарю террористического сообщества, которое изучало радикальную идеологию и практики терроризма в дагестанской колонии, Арбахану Ахмедову, сообщили РИА Новости в инстанции.
Южный окружной военный суд в октябре 2024 года назначил Ахмедову 20 лет лишения свободы, другие участники террористического сообщества получили от 7 до 10 лет колонии.
Ахмедов, Руслан Ибрагимов, Султан Галимов и Алисултан Алиев, отбывая наказание в колонии в Дагестане, вступили в созданное на территории исправительного учреждения террористическое сообщество, говорилось в сообщении суда. Ахмедов и Ибрагимов являлись старшими среди других участников террористического сообщества и проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма, уточнял суд. Ахмедов в марте 2020 года возглавил сообщество, уточнял суд.
"По совокупности преступлений окончательное наказание Ахмедову назначено путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока - колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сказали в суде.
В зависимости от ролей фигуранты признаны виновными в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 УК РФ, части 1 статьи 205.4 УК РФ, части 1.1 статьи 205.1 УК РФ).
ПроисшествияРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Заголовок открываемого материала