Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок

Южный окружной военный суд в октябре 2024 года назначил Ахмедову 20 лет лишения свободы, другие участники террористического сообщества получили от 7 до 10 лет колонии.

"По совокупности преступлений окончательное наказание Ахмедову назначено путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части срока - колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сказали в суде.