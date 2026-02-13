https://ria.ru/20260213/sovfed-2074311022.html
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине - РИА Новости, 13.02.2026
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T23:11:00+03:00
2026-02-13T23:11:00+03:00
2026-02-13T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир чижов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059327557.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, владимир чижов, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
Чижов: если ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине, то пусть не мешают