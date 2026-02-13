Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 13.02.2026
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не... РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
владимир чижов
совет федерации рф
россия
украина
европа
россия, украина, европа, владимир чижов, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине

Чижов: если ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине, то пусть не мешают

Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Если европейцы готовятся к войне с Россией, то пусть сидят и ждут, пока не "прилетело", если хотят участвовать в переговорах по Украине, то пусть хотя бы не мешают, сказал первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
В ходе эфира на телеканале "Россия 24" сенатор ответил на вопрос о том, что Европа хотела бы стать участником переговорного процесса.
"Если такие требования, сигналы исходят от тех европейских лидеров, которые готовятся к войне с Россией ... ну, или ты готовишься к войне, тогда сиди, готовься, и жди, пока, как говорится, к тебе прилетит. Либо, если ты хочешь участвовать в мирном переговорном процессе, так, по крайней мере, не мешай тем усилиям, которые уже имеют место", - сказал политик.
По его словам, не следует подрывать тот хрупкий переговорный процесс, который идёт, например, в Абу-Даби.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря 2025, 18:46
2 декабря 2025, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЧижовСовет Федерации РФ
 
 
