Ученые сообщили об огромной аномалии на Солнце
13.02.2026
Ученые сообщили об огромной аномалии на Солнце
На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 13.02.2026
Гигантский протуберанец на Солнце
Гигантский протуберанец на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Гигантский протуберанец на Солнце
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце", — говорится в публикации.

По словам ученых, его глазами стали две активные области гигантского размера, а улыбку образует протуберанец.
Сейчас Солнце смотрит именно на Землю, пока другие ближайшие планеты находятся с обратной стороны звезды, добавили астрономы.
