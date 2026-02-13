https://ria.ru/20260213/solntse-2074110034.html
Ученые сообщили об огромной аномалии на Солнце
Ученые сообщили об огромной аномалии на Солнце
На поверхности Солнца образовалась улыбка, пишут в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 13.02.2026
На поверхности Солнца образовался огромный смайлик