США не называют цену энергии от будущей АЭС в Армении, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.02.2026
12:08 13.02.2026
США не называют цену энергии от будущей АЭС в Армении, заявил Шойгу
США не называют цену энергии от будущей АЭС в Армении, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американцы в ходе визита в Армению заявили, что потратят 5 миллиардов долларов на строительство АЭС и еще 4 миллиарда – на обслуживание, но нигде не указали хотя бы примерную цену мегаватт-часа вырабатываемой энергии, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
Шойгу надеется на трезвый расчет Армении по мирному атому
Вчера, 12:04
"В ходе визита было заявлено про 5 миллиардов долларов за строительство АЭС и еще 4 миллиарда – за обслуживание и снабжение топливом впоследствии. При этом нигде не фигурировала даже примерная цена за мегаватт-час вырабатываемой энергии. Между тем на это надо обратить особое внимание. Если речь идет о 77-мегаваттных модулях компании NuScale Power, то именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта. Еще на стадии его подготовки стоимость выросла в 1,5 раза, а цена планируемой к выработке энергии поднялась с 58 до 89 долларов США за мегаватт-час, что и привело к его закрытию в 2023 году", - сказал Шойгу в интервью агентству.
Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что эти цифры фигурировали только на стадии планирования, а конечная стоимость была бы существенно выше.
"Аналогичный пример, только из разряда "больших" АЭС, – американская станция "Вогтль". Там затраты в процессе строительства 3-го и 4-го блоков выросли более чем вдвое – с изначально запланированных 14 миллиардов до астрономической суммы в 36 миллиардов долларов. При этом строительство началось в 2013 году, планировалось к окончанию в 2016-м и 2017-м, а реально закончилось в 2023 и 2024 годах соответственно", - отметил он.
Шойгу рассказал, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
Вчера, 11:40
 
