США не называют цену энергии от будущей АЭС в Армении, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американцы в ходе визита в Армению заявили, что потратят 5 миллиардов долларов на строительство АЭС и еще 4 миллиарда – на обслуживание, но нигде не указали хотя бы примерную цену мегаватт-часа вырабатываемой энергии, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Аналогичный пример, только из разряда "больших" АЭС, – американская станция "Вогтль". Там затраты в процессе строительства 3-го и 4-го блоков выросли более чем вдвое – с изначально запланированных 14 миллиардов до астрономической суммы в 36 миллиардов долларов. При этом строительство началось в 2013 году, планировалось к окончанию в 2016-м и 2017-м, а реально закончилось в 2023 и 2024 годах соответственно", - отметил он.